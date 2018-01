La història, impresa a l'asfalt

Caigudes en desús, les marques de casa són un patrimoni històric que el comú de Canillo no vol que s’esborri de l’imaginari col·lectiu. Estarà sempre ben present, als peus de canillencs i visitants, perquè s’han recuperat com a motiu d’embelliment dels carrers.

Potser l’ús de les marques de casa es remunta al segle XVI, probablement fins i tot abans, proposa l’historiador Domènec Bascompte. Al segle XVI ja es feien servir aquests símbols amb quasi total seguretat, presumeix: ja aleshores servien per identificar els animals de cadascú quan el bestiar pujava a pasturar a l’estiu en la colla comuna que guardava el vaquer contractat pel comú.

Ara, el comú ha apostat pel projecte presentat per l’arquitecte Miquel Mercè. S’aprofiten les obres de separació de les xarxes d’aigües pluvials i residuals i la nova pavimentació per incloure-hi les marques que identificaven les famílies canillenques. Una