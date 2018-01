Costa pregunta per la “política erràtica” referent als museus

El conseller del grup liberal Fer­ran Costa va entrar una pregunta escrita al Consell General per demanar sobre el que qualifica de “política erràtica” del Govern respecte dels museus i el patrimoni. Costa reclama un aclariment sobre les xifres, que considera contradictòries, aportades pel ministeri de Cultura sobre l’assistència als museus al llarg de l’exercici passat. El conseller general pregunta com és que el ministeri parla d’un augment de més de 3.000 visitants “quan la realitat és que han baixat en més de 1.500 visitants”. L’anàlisi, apunta, no concorda amb les xifres que facilita el Govern mateix, que revelen que