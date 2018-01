Les veus del Madriu

Era “el jardí del darrere” de la parròquia d’Escaldes, també la terra gràcies a la qual van subsistir generacions passades. Fins ara, però, cap veu no ho havia explicat. Abans que sigui irremeiablement tard, Jaume Riba i Àlex Tena s’hi han posat mans a l’obra.

Riba, amb diplomàcia i paciència per convèncer els testimonis, i Tena, armat amb la càmera, recorren novament la vall del Madriu-Peratifa-Claror, però ja no físicament sinó a través dels records d’aquells que van viure la vall quan s’hi conreava, s’hi portava el bestiar. També dels que hi van estar lligats a través de Fhasa, per exemple. L’objectiu de Tena i Riba és posar veu a la vall, recopilar tants testimonis orals com puguin abans que sigui massa tard, en un projecte coordinat per la directora de la comissió de gestió, Susanna Simon. L’equip el completa la filòloga Dúnia Ambatlle i