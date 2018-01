El Cineclub de la Seu, entre el 'neowestern' i els 'Evangelis'

Actualitzada 22/01/2018 a les 07:08

Redacció Andorra la Vella

El Cineclub de la Seu oferirà dijous (a les deu de la nit als Guiu, com la resta de projeccions) la nova pel·lícula del britànic David Mackenzie, Comanchería, un neowestern ple de tensió, humor negre i que compta amb música de Nick Cave. La programació continuarà el 8 de febrer, amb Lumière comienza la aventura, que ofereix una selecció de 108 pel·lícules restaurades que mostren un viatge als orígens del cinema. I el 22 es projectarà, Risttuules (In the Crosswind), que recrea un episodi de la història oblidat: la deportació massiva de ciutadans d'Estònia a terres siberianes per treballar-hi en condicions infrahumanes, l’any 1941.

El 8 de març, coincidint amb el Dia internacional de la dona treballadora, Júlia ist, d’Elena Martín. El 15, Most Beautiful Island, d’Ana Asensio, que va guanyar la primavera passada al South By Southwest Film Festival (SXSW) d’Austin (Texas, Estats Units). El cartell acaba amb una adaptació lliure del passatge dels Evangelis sinòptics amb Jesucrist per Ewan McGregor.