La colla de diables de l'Alt Urgell celebra els 25 anys

Actualitzada 21/01/2018 a les 07:04

Redacció Andorra la Vella

El Grup de Diables de l’Alt Urgell participarà en el concurs d’enceses de Catalunya, que se celebrarà a localitat de Picamoixons (municipi de Valls, Alt Camp) el 10 de març i que convertirà aquesta població en el terreny de joc de la competició pirotècnica. Això per començar el que serà un any molt especial per al grup, atès que celebrarà durant tot el 2018 els 25 anys d’història de la colla. Per aquest motiu anuncia una llarga llista d’activitats i actuacions, que el tornaran a situar al centre de l’activitat cultural i festiva de la comarca alturgellenca.

El concurs està basat en les enceses, la tècnica pirotècnica que fan servir els grups de diables per engegar un gran nombre de car­retilles que porten els diferents membres tot d’una (de cop). Tan sols 15 grups de diables de tot Catalunya han estat els escollits per representar els seus municipis i territoris, en aquest cas, els de la Seu aniran en representació de l’Alt Pirineu i Lleida. Per això, asseguren des de l’entitat, afronten el repte com a abanderats del seu territori.