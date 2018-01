Segona vida per a La Fada

La sala celebra avui els deu anys

El cantautor Bruno Sotos –va passar per la segona edició de Got Talent i va emocionar el petri Risto Mejide– volia estar a la festa del desè aniversari de La Fada Ignorant. Així que aquesta nit, a partir de les deu, trepitjarà per tercer cop l’escenari de l’emblemàtica sala que dirigeix Toni Fernández.

I a punt va estar de no ser-hi. No per ell, sinó perquè Fernández havia anunciat, pocs dies enrere, que llançava la tovallola, que no volia continuar esforçant-se per mantenir una programació a la qual el públic no responia. Que sols d’amor a l’art no es pot viure,