Jane Birkin i Serge Gainsbourg van protagonitzar una de les històries d’amor més icòniques del segle XX, inclosa aquella rupturista (per a l’època) interpretació de la sensual Je t’aime... moi non plus. Bellesa, fama, talent, un xic d’escàndol: suficient per enlluernar el públic. Ell va morir el 1991 i, tot i que s’havien separat temps enrere, encara seguien fent música junts. Ara, la cantant i actriu homenatja el poeta maleït amb un disc, Birkin Gainsbourg le symphonique, que serà la base de l’espectacle que protagonitzarà a Andorra, en el marc de la Saison Culturelle que organitza l’ambaixada de França. Lloc

