El Mariinski torna a Sant Julià, amb espectacle, masterclass i auguris de coproduccions

El ballet Mariinski de Sant Petersburg va trepitjar l’escenari del Claror lauredià el 9 de febrer passat i un any després clavat, el proper divendres 9 de febrer, hi torna. Posarà en escena un espectacle d’uns noranta minuts de durada, amb una primera part centrada en Scherezade, de Nikolai Rimsky-Korsakov, composició de la qual es compleix el 130 aniversari, i una segona dedicada a coreografies diverses molt conegudes, de Don Quixot a El trencanous. Una producció muntada exprés per a l’auditori lauredià i que estarà protagonitzat per quatre dels solistes de la companyia i cos de dansa, va explicar el