L'electrònica es fa fum?

S’està convertint en una situació recurrent, un costum quasi: un programador desembarca a Andorra amb el projecte d’un fabulós festival d’electrònica i neu, en fa una primera edició (potser una segona), promet consolidar la cita i finalment es converteix en fum.

Arinsal va ser escenari a finals de la passada temporada d’esquí de l’Horizon, nou intent per quallar un festival que es converteixi en cita de referència al món de l’electrònica, amb la fórmula clàssica d’esports de neu de dia i música al vespre i la nit. En aquest cas els organitzadors, una empresa britànica d’organització d’esdeveniments, traslladava a Arinsal una cita que tenia com a emplaçament original les pistes búlgares de Bansk, on s’havien celebrat les tres primeres edicions. Van tenir problemes relacionats amb la seguretat, segons van explicar, i van posar els ulls a la localitat massanenca. Es va

