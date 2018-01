Recorregut nocturn per la mostra 'Cartells de revista'

El Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE) proposa per a dijous vinent una visita guiada nocturna a l’exposció Cartells de revista. Anuncis de pel·lícules. Serà una activitat que començarà a les 20.30 hores i que requereix inscripció prèvia al telèfon 802 255 o bé per correu electrònic a centrart@e-e.ad. Serà una de les activitats proposades a l’entorn de la mostra, que s’acomiadarà el proper dia 27.

Cartells de revista és una exposició que intenta despertar la nostàlgia per l’època daurada del cinema produït a Hollywood, amb més de 100 anuncis protagonitzats per grans estrelles del cine, entre les quals Marlon Brando, Cary Grant,