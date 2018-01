'Escenaris' abaixa el teló

“Bona esperança. Bon començament”. El director del Museu Carmen Thyssen Andorra valora en positiu el que ha reportat al nou equipament l’exposició inaugural, ‘Escenaris’. Al voltant de 20.000 visitants han recorregut la mostra que demà s’acomiada d’Andorra.

Les sensacions són “molt positives” i estimulen, diu Cervera, a “seguir treballant en una línia que creiem que és la bona”. Però, recorda, el recorregut del museu encara és molt curt i el que ha de fer, de moment, és “consolidar-se i créixer”, cosa que “demana temps”.

El temps s’accelera per a l’equip del museu, però, que a partir de demà, després del tancament de l’exposició, iniciarà el desmuntatge i la preparació de la sala per a la nova mostra, Camins (amb Allées et venues, de Paul Gauguin, com a gran reclam), que obrirà les portes el 16 de febrer. A