La nit, versió Arrabal

Poemes escrits durant la nit, el color de les emocions. Ambdós conceptes defineixen el primer poemari publicat per David Arrabal, ‘La noche roja’.

Actualitzada 12/01/2018 a les 09:16

Alba Doral Andorra la Vella

És un vessant més íntim, on puc expressar algunes coses d’una manera més directa que en una novel·la”, va explicar Arrabal en l’acte de presentació a la llibreria La Puça. Acompanyat per la cantant Lydia Gregory: ella és la imatge de portada del llibre, posa veu a l’audiollibre que acompanya la publicació i amb ella protagonitza una gira de presentació que els porta per llocs com Madrid, Gandia, Còrdova, Galícia o Barcelona.

La trajectòria d’Arrabal s’havia centrat fins ara en la narrativa, amb obres com El sueño inefable o El final de todos los inviernos. Però l’Ar­rabal poeta ja havia sortit, per exemple com a guanyador del premi Miquel Martí i Pol, el 2014, amb Miratge. Aquest que ahir presentava és, però, el primer poemari que publica, amb composicions que ha anat escrivint al llarg del temps. Molt de temps, alguns: el més antic es remunta a vint anys enrere. Sempre de nit. “Perquè és el moment que més m’inspira, quan estàs sol, centrat, repassant els esdeveniments del dia”. Per això el llibre desplega una temàtica diversa: de poemes d’amor i desamor a d’altres de crítica social, poemes de llum i de foscor, poemes per on llisquen també les pors. Tots tenyits del color que anuncia el títol: el vermell, “el que millor representa les emocions”.

El volum permetrà conèixer al públic (Arrabal s’ha fet amb un grapat de seguidors fidels) la versió més intimista de l’autor, originari de Sant Boi de Llobregat però establert a Andorra, que fins ara s’havia mogut amb comoditat pel gènere fantàstic i de terror.