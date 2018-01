“El país està donant l'esquena a les oportunitats del sector audiovisual”

Aposta per trobar una fórmula que associï els professionals del ram, format per petites empreses i autònoms.

Eduard Ruano (Anyós, 1980) ja fa cert temps que està immers en l’ambient audiovisual. El 2006 va aterrar a Nova York per foguejar-se en una pel·lícula independent, Tiny Dancer, amb dos joves andor­rans més, Èric Arajol i Laia Ateca. Després es va moure per productores catalanes i en els últims anys –com Independent Club–ha participat en l’apartat de la producció en els rodatges al país de Nieve negra i Félix. Que Ricardo Darín o Leonardo Sbaraglia passegin per Andorra és un luxe, considera, i per això creu que el sector ha d’entestar-se a créixer i aconseguir que el país sigui