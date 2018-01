La Fundació ONCA estrena el projecte 'Música al Claror', a la Seu

La Fundació ONCA porta el programa Música i creativitat al taller Claror, de la Seu d’Urgell, equipament per al qual ha dissenyat el projecte Música al Claror. Després de l’experiència amb els dos Tastets de Musica’t realitzats el 2016 i el 2017, el taller alt­urgellenc va demanar la col·laboració de la Fundació ONCA per organitzar un projecte de més llarga durada que s’inicia avui i finalitzarà el 26 de juliol. L’activitat, que comptarà amb divuit participants i els seus acompanyants, serà quinzenal. El projecte estarà liderat per Joan Hernández, coordinador del programa social de la Fundació ONCA, amb la participació