'Grease', amb música de Madre Tomasa

El Laboratori de les Arts tria la popular cinta de Travolta i Newton-John per a la segona edició del taller de musical

El taller musical, una activitat del Laboratori de les Arts que va debutar l’any passat amb Jesucrist Superstar, s’interpretarà amb els temes de la popular pel·lícula protagonitzada per John Travolta i Olivia Newton-John traduïts al català i musicats per la banda andorrana Madre Tomasa.

La gran diversitat de balls i coreografies que els alumnes podran provar i interpretar ha estat una altra de les motivacions, van explicar els responsables del taller, Irina Robles, Oriol Vilella i Verònica Pérez. El taller està obert a tothom a partir de tretze anys, i no cal tenir cap tipus d’experiència prèvia per apuntar-se, “només ganes