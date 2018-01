Quelcom inicia l'any amb els monòlegs de David Amor

Actualitzada 08/01/2018 a les 07:07

Redacció Andorra la Vella

El col·lectiu Quelcom rellança la temporada d’humor amb l’espectacle programat per al proper dia 18 a partir de les deu de la nit, protagonitzat pel monologuista David Amor, un espectacle al teatre Comunal d’Andorra la Vella en què també està prevista la intervenció de Javi Sancho i Ivan Lira posant l’accent andorrà.

David Amor (nom artístic del pontevedrès David López Veleiro) és un actor, humorista i presentador de televisió –a banda d’exjugador d’handbol i model– que s’ha fet popular entre el públic gràcies a la seva participació en programes de televisió com El club del chiste o Gym Tony, on interpretava el rol de Tito, el monitor musculós. A banda, ha compartit escenaris amb altres monologuistes també populars, com Leo Harlem. O ha protagonitzat escenes televisives com un duet amb Kiko Rivera al programa Tu cara me suena, en què ha participat com a concursant.

Quelcom reprèn així un cicle pel qual han passat gent com Santi Millán, Jose Corbacho i altres rostres populars de l’humor.