La difícil protecció dels jaciments

Cultura reconeix que les zones arqueològiques són freqüentment objecte d’actes vandàlics

Els danys a jaciments és una “casuística general arreu” i difícil d’atallar, reconeix des de l’àrea de Patrimoni Cultural l’arqueòleg Abel Fortó, després de la denúncia rebuda arran de l’estat en què es va trobar recentment el de la Balma del Llunci, a Encamp, zona arqueològica declarada bé d’interès cultural (BIC), amb restes d’instal·lació d’escalada, d’un foc i deixalles abandonades. No és l’únic cas, explica, i en les inspeccions periòdiques que realitzen es troben actes vandàlics o brutícia. Al Madriu, per exemple, on s’han documentat centenars d’estructures, no és infreqüent que els tècnics detectin que s’han fet servir com a