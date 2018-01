Vint-i-cinc músics del país obriran el cartell de l'Auditori

Actualitzada 07/01/2018 a les 07:06

Redacció Andorra la Vella

Dissabte vinent arrenca la segona Temporada a l’Auditori Nacional organitzada pel ministeri de Cultura, amb un concert protagonitzat per vint-i-cinc músics del país i que s’ha organitzat en paral·lel a l’exposició Retratsmúsicsdandor­ra que acull la sala de Govern, Art al Roc. Silenci, nom amb què s’ha batejat l’espectacle, posarà damunt de l’escenari vuit formacions, creades ex profeso amb intèrprets de diferents estils, músics que en alguns casos són col·laboradors habituals i en d’altres tocaran plegats per primer cop. Hi haurà gent com Efrem Roca, Landri Riba, Jan i Lluís Cartes, Juli Barrero, Ester Peralba, Míriam Manubens, Istar Ruíz, Jordi Albelda, Àlex Bagaria, Oriol Vilella, Sergi Verdeguer, Òscar Llauradó, Lluís Casahuga, Carina Ventura, Olga Palou, Filipe Baldaia, Lídia Parat, Tet Bazán, Jacop Díaz, Carlos Lozano, Toni Mestre i Marina Vallcorba.

Plegats, faran versions de temes que el col·lectiu entén com a propis de l’imaginari que comparteixen, de peces del mestre Roure a cançons eurovisives.

#1 Un músic del país

(07/01/18 08:30)