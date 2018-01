'Heliceo' vola alt

‘Heliceo. Concierto para seis ventiladores i un piloto solo’ deu ser, ara per ara, l’espectacle amb factura andorrana –és una coproducció de l’ENA dirigit per Ester Nadal i Rosa Mari Herrador– que més s’ha enlairat, amb funcions a Montevideo i Buenos Aires.

Música de Vivaldi per a un espectacle de difícil definició en què es donen la mà dansa, teatre d’objectes, improvisació, molts recursos de les arts escèniques. El va poder veure el públic del país perquè s’hi va representar l’octubre del 2016 i fins al moment el va poder veure públic de llocs tan distants com el del Centro Cultural Borges de la capital argentina o la sala Verdi de Montevideo. Allà va arribar després d’una preestrena a l’espai Boca Nord, de Barcelona, i de passar per festivals com el Costa Contemporánea de Almería o el TNT de Terrassa, així com