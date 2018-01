La Fada s'acomiada avui amb l'homenatge a Andrés Lewin

Actualitzada 06/01/2018 a les 06:57

Redacció Andorra la Vella

A punt de fer els deu anys des de la inauguració –el dia 19–, La Fada Ignorant anuncia que el d’aquesta nit, un homenatge al cantautor argentí Andrés Lewin, serà l’últim concert de la sala, que tancarà les portes. Encara queda un últim raig d’esperança, va explicar ahir el propietari, Toni Fernández, qui es dona un últim termini per trobar els mitjans econòmics amb què realitzar un canvi d’orientació que li permeti tirar endavant. “El que no vull fer és obrir com un simple bar, jo vull estar envoltat de música i, si no, prefereixo no seguir”, va explicar. Així, té previst reobrir les portes el dia 19, el de l’aniversari. Amb dues opcions: o serà la festa de comiat o la de celebració de la nova etapa.

Fernández assegura que La Fada no és viable ara per ara, “i sort tinc del propietari del local, que és una bellíssima persona i no em pressiona”, o de músics que, com aquesta nit, col·laboraran de franc. Però el públic ha donat l’esquena a la programació “i personalment ja no puc continuar amb aquesta càrrega negativa”.