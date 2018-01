“Ángel Nieto va ser més que l'oncle, per ell soc la persona que soc”

Obligat a deixar els circuits per un accident, va iniciar una trajectòria en el món de la música que l’ha portat a actuar amb gent com Kravitz o Guetta. Avui punxa al Hard Rock

Fonsi Nieto (Madrid, 1978) fa prop d’una dècada que pilota una carrera com a discjòquei –des que un accident el va obligar a deixar el motociclisme– que li està reportant més èxits dels que ell mateix s’hauria esperat, confessa. Avui, pels volts de la mitjanit actua al Hard Rock Café. Abans parla amb el Diari: de música, d’esport, del dolor encara recent per la desaparició de l’oncle, Ángel Nieto. Però –avís a navegants– ni una paraula sobre els conflictes en què està embarcat com a personatge de la premsa rosa –per la disputa amb la seva ex, Alba Car­rillo– en