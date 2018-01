Cursos de dansa moderna, teatre d'objectes i reeducació corporal a l'Aula de teatre

Actualitzada 04/01/2018 a les 06:57

Redacció Andorra la Vella

L’Aula de teatre i dansa d’Andorra la Vella proposa tres tallers monogràfics coincidint amb el reinici del curs després de les vacances nadalenques. El primer a començar serà el de dansa moderna, a partir del dia 9, que estarà impartit per Raquel Diniz, qui oferirà formació en estils com ara el funk o el hip-hop, o d’altres més innovadors com el locking, el new style, el krump o l’street dance.

Pocs dies després, el 12, Gemma García iniciarà el taller de teatre d’objectes, que com l’anterior tindrà una durada aproximada de tres mesos. Ensenyarà a crear i construir titelles, aprendre a manipular-los i inventar un espectacle, muntatges que després s’exhibiran en públic.

Més endavant, a l’abril, s’impartirà un taller de reeducació corporal, que ajudarà a millorar la flexibilitat i prendre consciència del cos.