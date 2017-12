Patxi Leiva actua per als interns del centre penitenciari

Actualitzada 30/12/2017 a les 07:12

Agències Andorra la Vella

El cantant Patxi Leiva va oferir ahir un concert als reclusos de la presó de la Comella, una actuació que va aprofitar per felicitar-los les festes de Nadal. Acompanyat de la guitarra va interpretar alguns dels seus temes més coneguts, i va transmetre als interns un missatge de confiança i esperança. Patxi Leiva està vivint un mes de desembre molt intens. El dia 16 va oferir un concert de nadales a la plaça del Poble d’Andor­ra la Vella, amb Mar Capdevila i Greg Aguiló. També interpreta un dels temes del disc de La Marató, que es va posar a la venda el 3 de desembre, conjuntament amb Lucrecia, Llorenç Santamaria, Alice & The Wonders i Clara Peya. El músic va participar en el medley de la versió de tres boleros i un txa-txa-txa, quatre clàssics que formen part de la banda sonora de la gent gran que, per primera vegada, s’escolten en català: Bésame mucho, Frenesí, Perfídia i Sabor a mí. Entre els dinou temes, hi ha músics com Love of Lesbian, Sweet California (que actuaran a l’Auditori Nacional el 23 de febrer) o Buhos.