Brutícia i deixadesa al jaciment

Un arqueòleg denuncia que la pràctica de l’escalada posa en risc les restes de la Balma del Llunci, a Encamp

L’arqueòleg Gerard Remolins denuncia que la pràctica irresponsable de l’escalada posa en risc el jaciment de la Balma del Llunci, a Encamp. En bona part per desconeixement, el lloc no està visiblement identificat ni senyalitzat com a zona d’interès arqueològic, tot i que deixar brutícia o fer foc en un entorn natural no té res a veure amb la manca d’informació. I no és l’únic punt que presumiblement amaga restes d’interès històric en risc: Remolins ha detectat també en temps recents que la Canya dels Pujols (a prop de la Balma de la Margineda) també està afectat per la pràctica