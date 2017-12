Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i els Cinemes Guiu

Actualitzada 29/12/2017 a les 12:29

CINEMES ILLA CARLEMANY

The Disaster Artist 15:45 18:00 20:15 VOSE 22:30

El Gran Showman 16:00 18:15 20:30 22:45

Star Wars: Los últimos Jedi 16:00 19:00 22:00

Jumanji 17:30 20:00 22:30

Ferdinand 15:45 18:00

Perfectos desconocidos 20:15 22:15

Coco 15:30



CINEMES GUIU

Ferdinand 17:00 19:00

Perfectos desconocidos 22:15

Hacia la luz 19:00

Muchos hijos, un mono y un castillo 22:15

La librería 17:00



PEL·LÍCULES



-'The disaster artist'

Director: James Franco. intèrprets: James Franco i Dave Franco.

La tragicòmica història real de l’outsider aspirant a cineasta Tommy Wiseau, un artista amb passió tan sincera com qüestionables seus mètodes. El film narra la relació de Tommy i el seu únic amic, l’actor Greg Sestero.



-'El gran showman'

Director: Michael Gracey. Intèrprets: Hugh Jackman i Zac Efron.

És un audaç i original musical que celebra el naixement de la indústria de l’espectacle i la sensació de sorpresa que ens domina quan els somnis es fan realitat. Inspirat en l’ambició i la imaginació de P. T. Barnum.



-'Jumanji'

Dir.: Jake Kasdan. int.: Dwayne Johnson i Jack Black.

El misteriós i letal joc Jumanji reapareix més de vint anys després. És l’època actual, i quatre adolescents s’introdueixen en aquesta nova aventura, ara a partir d’un videojoc.



- Ferdinand

Director: Carlos Saldanha. Gènere: Animació.

Ferdinand és un bou sensible i gens guerrer. Ferdinand prefereix olorar les flors, assegut sota una alzina, en lloc de competir en feresa amb els altres bous. No és covard, simplement és pacifista.



-'Star Wars: los últimos jedi'

Director: Rian Johnson. intèrprets: Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver, Mark Hamill, Carrie Fisher.

Després de la mort de Han Solo i la destrucció de la base Starkiller en una batalla entre la resistència i el Primer Orde, Rey viatja cap al llunyà planeta ocult Ahch-To amb el Falcó Mil·lenari per trobar-se amb el mestre jedi Luke Skywalker, convertir-se en aprenent i començar a entrenar-se i a guiar-se pels camins de la Força.



-'Perfectos desconocidos'

Dir.: Álex de la Iglesia. Int.: Belén Rueda.

En un sopar entre quatre parelles d’entre 45 i 50 anys, que es coneixen de tota la vida, es proposen un joc que posarà sobre la taula els seus pitjors secrets.