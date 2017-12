Imatges d'una altra vida

Seixanta imatges per relatar uns altres temps, una altra Andorra, una altra vida. L’Arxiu Nacional ofereix un nou catàleg amb una nova selecció d’imatges dels seus fons per explicar visualment quin va ser l’impacte de l’adveniment del turisme al país.

Principis de segle XX. És el 1907 i es fan les obres d’eixamplament de la carretera d’entrada a Escaldes des d’Encamp. Joaquim de Riba Camarlot, metge i fotògraf, un dels descendents de Casa Rossell d’Ordino, deixa testimoni visual del moment. Les comunicacions milloren i el país es prepara per a les dècades següents, per al progrés econòmic que vindrà de la mà del turisme i el comerç. A aquesta evolució es dedica el catàleg virtual que publica l’equipament nacional, un producte que funciona bé, genera interès, a jutjar per les descàrregues d’imatges, considera la directora de l’Arxiu, Susanna Vela. La