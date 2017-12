La música entre bambolines

Cèlia Palau Lodge (la Massana, 1995) havia posat tímidament un peu a l’escena musical del país, en concursos per a nous talents i en alguna gravació, però el que ja l’atreia és el negoci discogràfic. Ara s’hi dedica, i li dona opció a formar part d’un projecte a Palestina.

El 2013, Palau Lodge es presentava davant el públic en un festival per a veus amateur que organitzava any rere any el també cantant i productor musical Dídac Camúñez. I també va participar en un disc, enregistrat per Mediterráneo Music Latino, amb dues versions de temes molt populars de la música anglosaxona: Toy Soldiers, de Martika, i Tell It to My Heart, de Taylor Dayne. Però ja aleshores advertia que, encara que veia molt clar el seu futur en el món de la música, tenia més clar encara que això només li serviria a tall d’experiència, perquè el que de