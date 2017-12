La Fira d'Art exposa uns 20 creadors a la sala La Cuina

La tradicional Fira d’Art de la Seu d’Urgell que té lloc durant les festes nadalenques torna a la sala d’exposicions La Cuina, situada al centre cultural Les Monges, on romandrà oberta fins al 5 de gener (tot i que estarà tancada el dia 1 de gener). L’horari d’exposició i venda d’aquesta fira protagonitzada per artistes del territori serà de les 11.30 a les 13.30 hores, i de les 18 a les 20 hores.

La Fira d’Art enguany ofereix l’opció de conèixer l’obra d’una vintena d’expositors que presenten les seves creacions, tant de pintura com de fotografia, gravat, escultura, il·lustració i objectes