Espectacle 'El Tió de la Freita' a la sala la Immaculada

La sala la Immaculada del centre cultural Les Monges de la Seu d’Urgell acull aquesta tarda a partir de les sis l’espectacle musical El Tió de la Freita, que servirà per presentar el llibre-disc que porta el mateix nom i del qual són autors Albert Galindo i la il·lustradora Laura Pal.

El Tió de la Freita és el conte que dona origen a la tradició segons la qual els menairons treballen a l’interior del tió per tal d’oferir dolços i joguines a tots els nens. El conte es va publicar per primer cop l’any 2009 dins d’una col·lecció de l’Editorial Cruïlla.