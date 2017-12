Ella és així (a la neu)

Diu la cantant mexicana Alondra amb la seva efusivitat de país càlid que ha volgut retre “un tribut personal” a l’Andorra d’acollida, que és el videoclip de la cançó ‘Eres así’, enregistrat a les pistes de Grandvalira i que ahir va estrenar en un local d’Escaldes.

Eres así pertany al disc Alondra Europa, un àlbum que ja té uns mesos de recorregut i amb el qual la mexicana pretén conquerir el vell continent a cop de ritmes ballables i molt de pop. La cançó és la versió en castellà d’un tema d’Eminem i Rihanna més que conegut, Love The Way You Lie. “Un tema de desamor”, precisa, malgrat que la seva intenció és totalment la contrària: “És un tribut personal a les muntanyes nevades perquè entre Andorra i jo es va donar un amor a primera vista.” Podria haver-lo gravat “a Suïssa o a Bariloche, però