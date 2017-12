Al voltant d’una vintena de fans van participar en una acció de ‘cosplay’

Preestrena del nou episodi d''StarWars' amb festa al carrer Fans de la nissaga que es van congregar ahir per veure la pel·lícula. Xavier Pujol

Actualitzada 15/12/2017 a les 09:58

Animada preestrena de l’últim episodi de la nissaga Star Wars: Los últimos Jedi. Prop d’una vintena de fans de la sèrie engegada per George Lucas ara fa quaranta anys van prendre part en les animacions de carrer promogudes des de l’Associació Frikis d’Andor­ra. Els més populars personatges de la nissaga –de Darth Vader a un dels últims dolents a afegir-s’hi, Kylo Ren– es van materialitzar a la zona de Vivand propera al centre comercial d’Illa Carlemany on s’ubiquen els cinemes.



La festa prèvia a la projecció es va allargar durant unes hores, des de les nou del vespre aproximadament fins a la mitjanit, hora en què tothom estava ja ocupant la seva butaca per seguir les peripècies de la nova entrega, molt esperada i que va arribar amb, en general, bones crítiques per part de la premsa especialitzada.



Entre els assistents a aquesta primera projecció, els dos centenars i mig de clients que, com en ocasions precedents, va convidar Andorra Telecom.