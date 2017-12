El Museu Carmen Thyssen estrenarà al febrer un recorregut artístic dels segles XVI al XIX

És la segona mostra del centre i tindrà com a estrella una obra de Gauguin

Fins a 22 quadres d’èpoques compreses entre els segles XVI i XIX centrades en la temàtica del camí, vist tant des del punt de vista metafòric com simbòlic i amb l’obra central ‘Anades i tornades, Martinica’ de Paul Gauguin. Aquesta és la proposta d’‘Allées et venues. Gauguin i quatre segles de camins’, la nova exposició que el Museu Carmen Thyssen Andorra ha programat a partir del 16 de febrer i que es podrà veure fins al 10 de setembre del 2018.



D’aquesta manera, tal com ha destacat el director artístic del museu i comissari de l’exposició, Guillermo Cervera, el camí representa no només el lloc de pas i les històries que hi ha relacionades sinó també el recorregut de l'artista en la seva recerca de la satisfacció en l’obra que fa. Es tracta, segons ha remarcat, d’una mostra “molt diferent” a la que es pot veure ara com ara al museu, ‘Escenaris’, i fins i tot la disposició de la sala canviarà. Així, en un punt central es trobarà l’obra de Gauguin, "estrella" de la mostra, una de les dotze que va fer durant la seva estada a Martinica i que a més “ha viatjat poquíssim”, ja que no se sol cedir per a cap exposició i que, per tant, serà “un gran honor” poder-la mostrar al museu d’Andorra, segons Cervera. Aquesta tela estarà acompanyada de ‘Camí de Versalles, Louveciennes, sol d’hivern i neu’, de Camille Pissarro, una obra “magistral pel tractament de la llum a través de la neu” i per ‘La inundació de Port-Marly’ d'Alfred Sisley, una obra “força important pel tractament del cel i del reflex de l’aigua”.



El viatge en els camins representats arrencarà al segle XVI amb ‘Vista de la carrera de San Jerónimo i el Paseo del Prado amb seguici de carrosses’ de Jan Van Kessel, una tela de quatre metres de llarg que ofereix una visió del carrer on es troba el Museu Thyssen de Madrid. Altres dels plats forts seran dos obres de Canaletto, ‘Caprici amb columnata a l’interior d’un palau’ i ‘L’escola de Sant Marc’. D’aquests mestres antics s’arribarà a l’escola catalana amb ‘Paisatge’, de Modest Urgell; ‘La creu de terme’, de Santiago Rusiñol; ‘Fi de jornada’, de Ramon Sanvisens; i ‘El carrer dels Terrissaires, la Geltrú’, de Joaquim Mir.



També hi haurà autors expressionistes, com Gabriele Münter, una pintora molt relacionada amb Kandinsky i que suposarà la part femenina de la mostra ja que, tal com ha destacat Cervera, els “agrada tenir representació de pintores en un món on era tan difícil prosperar en la pintura”. I també Erich Heckel amb ‘Casa a Dangast’, “dit pels experts, l’obra més important sobre l’expressionisme” i Emil Nolde, amb ‘Pont a la maresma’, una obra amb “una força excepcional’ i que també tindrà una ubicació especial.



El recorregut acaba amb l’escola americana, tenint en compte que la col·lecció Carmen Thyssen compta amb un volum d’obres de les més importants que existeix, que no estigui en un museu estatal. Hi haurà l’obra ‘Paisatge hivernal, Filadèlfia’ de Thomas Birch, que es porta per la temàtica de la neu, amb la qual cosa es relaciona amb Andorra i l’hivern; i teles com ‘Carrer a Nassau’ d’Albert Bierstadt; ‘Al parc (Un camí)’ de William Merritt Chase, “de gran qualitat tècnica”; i ‘De tornada a casa’ de Thomas Hart Benton.