Nit d'èxtasi galàctic

Aquesta serà, previsiblement, una nova jornada d’èxtasi per als fans d’‘Star Wars’, amb estrena quan passin cinc minuts de la mitjanit. I mentre esperen a conèixer la peripècia de ‘Los últimos Jedi’ i com ja comença a ser una tradició, festival al carrer.

Serà el tercer any que l’Associació Frikis d’Andorra promou i participa en l’animació de car­rer, a Vivand, just davant del centre comercial que acull els cinemes. Satisfet, el president de l’entitat juvenil, Jonathan González, perquè aquest cop més gent s’ha animat a presentar-s’hi transmutada –via aquesta afició de moda que avui es denomina cosplay i abans era disfressar-se– en els personatges de la nissaga. “Amb el friquisme la cosa sol funcionar així, al principi els fa vergonya però a poc a poc la gent es va animant i cada cop hi ha més participació”, observa. Aquest vespre, l’espectacle que proporcionarà