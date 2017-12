Beques per a una recerca sobre càrrecs a l'edat mitjana i la interacció publicoprivada

Actualitzada 14/12/2017 a les 07:07

Redacció Andorra la Vella

El recentment creat Centre d’Estudis Històrics i Polítics (CEHiP), que depèn de l’Institut d’Estudis Andorrans (IEA), atorga la primera convocatòria de les beques Pere Canturri i Manuel Mas als treballs presentats per Núria Preixens, alumna de la Universitat de Lleida, i Roger Padreny, de la Pompeu Fabra.

La recerca de Preixens, que rebrà els 4.000 euros de la beca Pere Canturri, se centrarà a confeccionar el repertori cronològic dels càrrecs institucionals andorrans, una recerca que té com a objectiu establir una relació nominal de les persones que van ocupar els diversos càrrecs de representació política i judicial –veguers, batlles, cònsols, consellers– durant l’edat mitjana al país.

Pel que fa a la beca Manel Mas, dotada amb el mateix import, subvenciona el projecte denominat Redefinint els rols polítics i privats en la transformació urbana i socioeconòmica, un treball que consisteix a analitzar els mecanismes de gestió dins de l’anomenat estat relacional, en què interactuen entitats públiques i privades. L’estudi se centrarà en el cas concret del pla estratègic de Turisme.

Els treballs es duran a terme amb el seguiment des del CEHiP, centre que coordina Albert Villaró. Les beques estan adreçades a estudiants universitaris per impulsar el coneixement sobre les institucions andorranes des d’una perspectiva històrica.