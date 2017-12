Bona collita de cantaires

Collita excepcional, la del 2017, de nous cantaires per al cor dels Petits Cantors: divuit s’hi han incorporat de nou en començar aquest curs. I amb les més recents adquisicions i la feina dels últims temps, la coral frega la paritat entre nenes i nens.

Això va com va, cada any, i no sé de què depèn”, diu Catherine Metayer, directora de la coral infantil, que aquest inici de curs s’ha trobat amb divuit noves veus –de vuit a tretze anys– que formar. “Simplement haurem de treballar més”, adverteix, davant de la que és una xifra molt més elevada que altres anys i que suposa un senyal, apunta, que la coral “gaudeix de bona salut, per aquesta banda no sembla que hàgim de tenir cap problema”. Els nous cantaires debutaran divendres davant el públic, en el concert al Centre de Congressos d’Andorra la Vella organitzat