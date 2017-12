Un dels objectius és que aquesta convocatòria tingui un major impacte en la participació d’artistes.

Més dotació i franja d'edat més àmplia al concurs d'arts plàstiques La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, i el coordinador de Polítiques de Joventut i Voluntariat, Agustí Pifarré, presenten el VIII Concurs d'arts plàstiques per a joves. ANA

Actualitzada 12/12/2017 a les 13:51

La voluntat és que cada vegada hi hagi més artistes que participin en la convocatòria i, per aquest motiu, el VIII Concurs d’arts plàstiques per a joves s’amplia a les edats compreses entre els 14 i els 17 anys. D’aquesta manera, a banda de potenciar la participació també es vol “involucrar els joves” i motivar, així, que surtin futurs artistes, tal com ha explicat el coordinador de Polítiques de Joventut i Voluntariat, Agustí Pifarré. Una altra de les novetats d’aquesta convocatòria és que s’incrementa la dotació total dels premis, que passa de 4.000 a 6.000 euros.



D’aquesta manera, els joves d’entre els 14 i els 17 anys rebran un premi de 1.000 euros i els que prenguin part en les categories entre els 18 als 22 anys i dels 23 als 29 n'obtindran 2.500, respectivament. En tots els casos hauran de gastar aquests diners en concepte de formació o de desenvolupament de l’artista.



Les obres s’hauran de lliurar entre 16 i el 27 d’abril al departament de Joventut i Voluntariat del Govern. La temàtica de les obres és lliure, tot i que hauran de ser originals i inèdites i es podrà participar a través de qualsevol disciplina o tècnica vinculada a les arts plàstiques o a la creació. El jurat estarà presidit per Meritxell Papió, que va guanyar el concurs el 2003.



La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, ha destacat que cal que aquesta convocatòria sigui més coneguda, ja que quan els artistes coneixen aquest premi és “ben vist i valorat”, i ha recordat que molts dels artistes del país hi han pres part. L’ampliació de les edats consideren que serà un incentiu a la participació, que varia d’una edició a una altra, ja que de vegades es presenten una desena d’obres i d’altres es pot arribar a una quarantena, tal com ha comentat Pifarré. De fet, es difondrà a les escoles la convocatòria del premi, perquè aquells que vulguin hi puguin participar. Un cop se sàpiga el veredicte, les obres es podran veure a partir del mes de setembre en una mostra itinerant per totes les parròquies.