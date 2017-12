Actualitzada 11/12/2017 a les 07:14

Laura Casanovas serà la propera protagonista del cicle L’autor i la seva obra, que organitza l’Associació d’Escriptors del Principat. Com és habitual, dijous, a les 19.45 hores, al centre cultural la Llacuna. L’autora alturgellenca, que exerceix com a professora al país, presentarà treballs com la novel·la curta Un estiu a la fi del món, amb què va debutar.