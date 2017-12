“Si com a especialista dius que no a alguna cosa estàs acabat”

Ha doblat Javier Bardem. Fins i tot Maribel Verdú. Amb trenta anys d’ofici a l’esquena fa els passos per instal·lar un centre de formació al país, la tercera escola que obre

Ángel Plana (Madrid, 1963) impulsa al país una escola per a especialistes de cinema, professió que practica des de fa tres dècades. Ho fa acompanyat d’un altre apassionat dels oficis d’alt risc, l’escaldenc Gerard Miralles.



Va treure partit d’una formació que li van donar a l’exèrcit.

Sí, és on tot va començar. En aquella època hi havia el servei militar obligatori i jo m’hi vaig presentar de voluntari, als boines verdes, la companyia COE 103, per ser precís. Per a un xaval de 18 anys a la recerca d’aventures, d’emocions fortes, era el màxim. Em vaig sentir molt a gust fent escalada,