L'ONCA convida Aina Clotet al seu cicle al Palau

El 14è Cicle ONCA al Palau, que tindrà lloc del gener a l’abril del 2018, a la sala Petit Palau del Palau de la Música Catalana, comptarà amb l’actriu catalana Aina Clotet com a artista convidada, que participarà en el primer concert com a narradora. També hi haurà l’actor i director andorrà Joan Hernàndez, que serà el director escènic i seleccionarà els textos del concert Integral Simfonies Mendelsshon II. Els textos interpretats per Clotet s’emmarcaran en la idea principal d’exposar l'exclusió de la dona en el món de la música a principi del segle XIX, mitjançant el cas de Fanny