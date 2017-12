Porteu-nos a la Lluna

Tothom va posar l’ànima sencera als assajos i això es va notar al concert que anit va posar quasi quaranta músics damunt de l’escenari del Centre de Congressos d’Andorra la Vella. Un espectacle gran que va omplir el setanta per cent del pati de butaques.

Era una de les grans ocasions, de gala, per a la música del país: la Grossband, entitat que aplega molts dels músics –aficionats la major part, professionals uns quants– del país celebrava el primer aniversari i per fer-ho amb tota mena de luxes va convidar una Big Band i vuit vocalistes femenines per interpretar el repertori d’una de les grans dives del jazz, Ella Fitzgerald. Aquest va ser el punt de partida de l’espectacle que anit va aconseguir posar la pell de gallina al respectable. Quasi des del primer minut, des que els catorze músics de la Grossband –fins ara