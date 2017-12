Formació per a especialistes de cine

L’escola As de Cine, amb seus a Barcelona i Madrid, obre portes també a Andorra

Arribar i moldre: Àngel Plana –va treballar a La comunidad, d’Álex de la Iglesia, per exemple– va presentar ahir a la premsa el projecte que impulsa a Andorra, una escola per a especialistes de cine com les que dirigeix ja a Barcelona i Madrid, i en acabar de parlar amb els periodistes ja un jove s’hi va atansar, atret pels cartells, demanant quan estaria operativa. Plana, que va aprofitar la formació militar com a base de la seva futura professió, dirigeix les dues seus d’As de Cine i està acompa­nyat a la iniciativa per Gerard Miralles, escaldenc que es dedica