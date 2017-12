El Thyssen Andorra, nominat museu europeu de l'any

El Museu Carmen Thyssen Andor­ra figura entre els quaranta nominats per a l’edició d’enguany dels premis Museu Europeu de l’Any, instituït el 1977 i organitzat per l’European Museum Forum sota els auspicis del Consell d’Europa, amb la finalitat de reconèixer l’excel·lència en el sector m useístic europeu i encoratjar la innovació en els equipaments.

L’espai escaldenc, a punt de fer el primer any des de l’apertura, figura en un llistat de quaranta equipaments, entre els quals el Ttampere (Finlàndia), l’arqueològic de Tebas (Grècia), Hospital in the Rock Nuclear Bunker Museum de Budapest (Hongria), The Irish Emigration Museum (Dublín, Irlanda) o el