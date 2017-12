El Pirene, per a treballs sobre pobles buits del Pirineu i l'allau d'Arinsal

Les revistes ‘Cadí Pedraforca’ i ‘Pyrénées Magazine’, ATV i Qucut Produccions, premiats

Actualitzada 06/12/2017 a les 10:54

Un ampli dossier dedicat als pobles buits del Pirineu publicat per la revista Cadí Pedraforca s’ha endut en aquesta edició el premi Pirene de periodisme en la categoria de premsa escrita, un guardó dotat amb 3.000 euros. La mateixa quantitat se la van repartir els dos treballs que van rebre, ex aequo, el premi en la categoria audiovisual: L’allau d’Arinsal, emès per Andorra Televisió i realitzat per un equip encapçalat per la periodista Anna Pifarré, realitzat amb el suport del Cenma, i Ella, la Vall, de la productora Ququt Producció i Animació, un documental centrat en les Valls d’Aguilar, un territori que s’ha anat despoblant i al qual els autors s’atansen a través de les dones que encara hi viuen. En ambdós casos el premi és aportat pel ministeri de Cultura, Juventut i Esports.



Un total de 39 treballs (35 d’escrits i quatre d’audiovisuals) van concórrer a aquesta edició dels Pirene, als quals es va estrenar la categoria destinada a premiar el millor treball amb temàtica mediambiental: els 1.500 euros, en aquest cas sufragats pel departament de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, va ser atorgat a Mari Ange Lobera per un conjunt de reportatges publicats a Pyrénées Magazine.



La despoblació a la zona pirinenca ha estat, així, la temàtica coincident en dos dels premis, en treballs que van coincidir també a atansar-se al fenomen a través dels testimonis de les persones que el viuen i pateixen, aquells que “mantenen la flama, molts dels quals ara viuen a Andorra”, va recordar Carles Pont, exdirector de Cadí Pedraforca.