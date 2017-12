Vigila en què somies

Vigila amb el que desitges i somies. Aquesta és l’advertència que, de fons, recorre el text de Carles Alberola amb què Lapsus Teatre, la companyia encampadana, tornarà a pujar a l’escenari. Estrenen el proper dia 14, sota la direcció, enguany, de Joan Hernández.

Quatre amics queden per sopar a casa d’un d’ells, en Rubén. Hi ha el Jaume, tot un triomfador, la seva dona i la seva germana. Tota una xarxa de relacions complicades, d’infidelitats, d’amors sense confessar. És el punt de partida de Beautifool & Wonderfool, versió lleugerament modificada de M’esperaràs?, el text més recent del dramaturg valencià Carles Alberola. Comèdia romàntica amb girs inesperats, i en el fons, una crida a reflexionar sobre els propis desitjos.

Hernández va agafar les regnes d’aquesta quarta producció de la companyia encampadana com a director convidat. Quatre actors, Sito Adrán, Joan Sans, Maria Alaminos i Cristina