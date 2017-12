Actualitzada 02/12/2017 a les 07:13

El Cineclub de les Valls programa per dimecres Lady Macbeth, signada per William Oldroyd. La trama se situa a l’Anglaterra rural del 1865, on la jove Katherine (Florence Pugh) viu angoixada per culpa del seu matrimoni amb un home amargat a qui no estima i que li dobla l’edat, i de la seva freda i despietada família. A les 21.30 hores, al Teatre Comunal.