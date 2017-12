El pianista inesperat

Inesperat. O no tant. Perquè veure Jordi Alcobé assegut al piano no és tan insòlit: durant els anys de joventut va tocar a tot casament que s’oficiava a Meritxell. Mossèn Ramon n’era el mànager, bromeja. Avui clou el cicle Cambra Romànica, a Sant Serni de Canillo.

s un repte, perquè ara ja fa molts anys que no toco en públic”, explica l’exministre, a qui el conseller –i amic– Cerni Pol va “entre convèncer i enganyar” perquè recuperi aquest vessant de concertista. Una trobada familiar, això sí, “per al poble”, insisteixen tots dos. “Fa més de vint anys que no toco més que en format familiar”, explica Alcobé, que amb la cita d’avui al cap, reconeix, fa ja un parell de setmanes que assaja “a marxes forçades” per poder oferir aquesta tarda (a les cinc, a l’església Sant Serni de Canillo) “alguna cosa potable i no fer