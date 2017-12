Spirit of New Orleans tanca un Colors de Música que ha atret uns 20.000 espectadors

Actualitzada 01/12/2017 a les 07:08

Agències Andorra la Vella

El grup Spirit of New Orleans Gospel Singers clausurarà dimecres vinent el 33è Festival internacional Colors de Música, que ha aplegat uns 20.000 espectadors. La formació nord-americana actuarà a l’església de Sant Pere Màrtir d’Escaldes-Engordany (21.30 hores), on presentarà el seu últim treball, 9th ward revival, però on no hi faltaran els cants de gòspel de sempre. És el primer cop que es farà un concert d’aquestes característiques a l’interior de l’església. El conseller de Cultura del comú escaldenc, Salomó Benchluch, va dir durant la presentació: “Creiem que és el marc idoni per al gòspel”, buscant així un ambient més recollit.

El grup, amb una llarga trajectòria coral, ha treballat amb artistes internacionals de la talla de Thelma Houston, Bryan Adams, Earth Wind & Fire o la diva del blues de Nova Orleans Marva Wright, entre d’altres.