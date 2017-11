“Qui fa intrusisme primer és la pròpia administració pública”

És tresorer de la recentment presentada Associació d’Historiadors i Arqueòlegs, que neix amb la intenció d’ampliar les sortides professionals al país per a aquests col·lectius

Gerard Remolins (Escaldes-Engordany, 1983) assumeix la tresoreria de l’acabada de crear Associació Professional d’Arqueòlegs i Historiadors d’Andorra (Apaha), entitat de moment no gaire nombrosa però que pretén aglutinar ambdós col·lectius i impulsar-ne la professionalització, aconseguint que tinguin més vies que la docència o l’administració. Ell, que va fundar l’empresa ReGiraRocs el 2013, és llicenciat en història per la Universitat de Barcelona, on també va cursar un màster en cartografia i sistemes d’informació geogràfica, que s’afegeix al d’arqueologia del quaternari.



Aleshores era necessària una associació com aquesta.

Sí, hi ha molta gent formada en arqueologia i història que ja no es conforma de

