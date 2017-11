Actualitzada 30/11/2017 a les 06:53

Redacció Andorra la Vella

LA PROPOSTA



-'QUIN/A CONY/A', AL TEATRE COMUNAL'

Quin/a cony/a, de la companyia Líquid Dansa, recupera els personatges de la Gali, la Sus, la Laura i la Xènia de l’espectacle Això té cony/a, del 2011, per aportar les seves experiències dels processos a què se sotmet el cos en un embaràs. Sempre en clau d’humor i fusionant la dansa i el teatre. En el marc de la 51a Temporada de Teatre que organitzen la capital i el comú de Sant Julià de Lòria. Interpretat per Mònica Vega, Verònica Pérez, Anna Frases, Judit Villaró, Dani Sampaio, Pauline da Costa, Aina Pérez, Olga da Cunha, Desirée Abarca i Pere Vilarrubla, sota la direcció de Sergi Vallès, autor també dels textos.





CONFERÈNCIES



-'ASSETJAMENT ESCOLAR'

Xerrada Com a pares què podem fer per prevenir l’assetjament escolar?

La Central (20.30 hores)

Parc Central d’Andorra la Vella.



-'EL COLOR'

Conferència El color: de les metamorfosis sorprenents de la percepció a la nòmina, amb Annie Mollard-Desfour, lingüista i lexicògrafa al CNRS. Ha col·laborat en la redacció del Tresor de la llengua francesa. És autora dels diccionaris dedicats als colors que l’han convertit en una especialista reconeguda del lèxic dels colors del francès contemporani. És presidenta del Centre Francès del Color.

Sala d’actes de MoraBanc

(19 hores)

Andorra la Vella.



-'ANESTÈSIA'

175 anys de l’anestèsia, a càr­rec de doctor Manel Gonzàlez i Belmonte i de la doctora Glòria Gonzàlez i Campos, anestesistes a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell.

Centre cultural la Llacuna

(20 h)

Andorra la Vella.



EXPOSICIONS



-'UNA VISIÓ LÍQUIDA DEL ROMÀNIC'

Amb l’exposició de fotografies Líquids & Romànic, de Gemma Nogueroles, inicia recorregut el nou espai expositiu d’Art al Set, al Júlia Centre. La mostra és una sèrie del romànic andorrà creada expressament l’estiu del 2017. La tècnica emprada és pictòrica amb fotografia i impressió sobre el metacrilat de CMYK Density Mir­rors. L’origen de les obres de Nogueroles es troba en l’observació i la vivència d’allò que l’envolta i, així, les peces estan íntimament lligades en la forma i el concepte amb el paisatge i les persones.

Centre Júlia

Av. Carlemany, 115. Escaldes-Engordany.

Fins al 30 de desembre.



-'IMATGES PER TOCAR'

Imatges per tocar és una exposició del fotògraf biscaí Juan Torre que aplega 18 retrats d’artistes com Miguel Ríos, Luz Casal, Paco de Lucía, Luis Eduardo Aute, entre d’altres. Proposa una nova manera d’apropar-se a la fotografia amb el tacte, una nova manera de mirar on l’invident té l’oportunitat de processar novament la imatge i al que hi veu se li dona l’oportunitat de rebre la imatge d’una manera completament nova. Les 18 fotografies de gran format que composen l’exposició tenen una característica especial que la fa única i radicalment innovadora: està pensada per veure-la i gaudir-la, a més d’amb la vista, amb el tacte. Juan Torre, fotògraf de professió i amb una visibilitat reduïda arran d’una malaltia, ha materialitzat el seu somni de facilitar l’accés al món de la imatge als invidents i als que tenen una resta visual.

Museu del Tabac

C/ Doctor Palau, 17. Sant Julià de Lòria. Tel.: 741 545. Horaris: de dimarts a divendres, de les 9 a les 19 h (última visita a les 18 h). Dissabte, de les 10 a les 20 h (última visita a les 18.30 h). Diumenges, de les 10 a les 14.30 h (última visita a les 13 h).

Fins al 28 de gener.



-'ART I SOCIETAT'

Art i societat. Col·lectiva d’artistes ocuparà fins al 2 de desembre vinent la sala d’exposicions temporals del Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE), una proposta protagonitzada per creadors del país i forans lligada per la reflexió al voltant de la societat actual com a nexe comú en les propostes.

CAEE

Escaldes-Engordany.

Fins al 2 de desembre.



-'ESCENARIS, DE MONET A ESTES’

L’exposició Escenaris. De Monet a Estes. De Trouville a Nova York desplega, en vint-i-sis teles de la col·lecció privada de Carmen Cervera, un recorregut per vuit dècades de la història de l’art, des de final del segle XIX fins als anys setanta del XX. La mostra comença amb La cabana a Trouville, pintat per Monet el 1881, i recull obres d’autors com Paul Gauguin, Henry Matisse, Anglada Camarassa, Ramon Casas, Joaquim Mir, Alfred Sisley, la russa Varvara Stepanova, que va fer una de les primeres incursions al cubisme, i peces d’autors expressionistes alemanys, com Beckmann, que va ser perseguit pel règim nazi. El recorregut acaba amb propostes de Richard Estes i el fotorealista Charles Bell.

Museu Carmen Thyssen Andorra

Escaldes-Engordany.

Horaris: de dimarts a dissabte de les 10 a les 19 hores. Diumenge, de 10 a 14 hores.

Fins al gener del 2018.