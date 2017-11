Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i els Cinemes Guiu

CINEMES ILLA CARLEMANY

Asesinato en el Orient Express 18:00 20:15 22:30

Asesinato en el Orient Express VOSE 20:10

Saw VIII 18:00 20:00 22:00

Paddington 2 18:00

El secreto de Marrowbone 22:30

Liga de la justicia 17:30 20:00 22:30

Con los brazos abiertos 22:15

Con los brazos abiertosVOSE 20:20

L’illa dels monstres 17:45



CINECLUB DE LES VALLS

Lady Macbeth 6 de desembre 21:30

La pazza gioia (Locas de alegría) 13 de desembre 21:30



-LIGA DE LA JUSTICIA

Dir.: Zack Snyder. Int.: Ben Affleck i Henry Cavill.

Impulsat per la seva restaurada fe en la humanitat i inspirat per l’acte desinteressat de Superman, Bruce Wayne demana ajuda a la seva nova aliada, Diana Prince, per fer front a un enemic encara més gran. Junts, Batman i Wonder Woman treballen amb rapidesa per trobar i reclutar un equip de metahumans que lluitin contra aquesta nova amenaça.



-CON LOS BRAZOS ABIERTOS

Dir.: Philippe de Chauveron. Int.: Christian Clavier.

Jean-Etienne escriptor, intel·lectual, casat i amb un estil de vida una mica aïllat del món, acaba de publicar un llibre titulat Braços oberts.



-L’ILLA DELS MONSTRES

Dir.: Leopoldo Aguilar.

Lucas descobreix que és un monstre de veritat! Avergonyit per la seva nova situació i molest amb el seu pare per haver-l’hi amagat, el jove fuig de casa seva.



-FELIZ DIA DE TU MUERTE

Dir.: Christopher Landon. Int.: Jessica Rothe.

Una estudiant universitària reconstrueix el dia del seu assassinat per descobrir la identitat del seu assassí.



-AMERICAN ASSASSIN

Dir.: Michael Cuesta. Int.: Dylan O’Brien.

Mitch és un jove recluta d’operacions encobertes de la CIA sota la instrucció del veterà de la Guerra Freda Stan. Tots dos són cridats per la directora adjunta de la CIA, per investigar una onada d’atacs aparentment aleatoris a objectius militars i civils.



-THOR RAGNAROK

Dir.: Taika Waititi. Int.: Cate Blanchett i Chris Hemsworth.

Thor està pres a l’altra banda de l’univers sense el seu poderós martell i s’enfronta a una cursa contra el temps. El seu objectiu és tornar a Asgard i aturar el Ragnarok perquè significaria la destrucció del seu planeta natal i la fi de la civilització asgardiana a mans d’una totpoderosa i nova amenaça, la implacable Hela.



-EL SECRETO DE MARROWBONE

Dir.: Sergio G. Sánchez. Int.: Anya Taylor-Joy.

1969. Amèrica rural. Quatre joves germans i la mare arriben a Marrowbone, una casa abandonada. Van fugir d’Anglaterra deixant enrere un pare violent i un passat criminal esperant

començar una nova vida.



-LA LIBRERIA

Dir.: Isabel Coixet. Int.: Emily Mortimer, Bill Nighy, Patricia Clarkson.

Anglaterra, 1959. Florence Green és la vídua d’un soldat de la Segona Guerra Mundial que decideix instal·lar-se en un petit i conservador poble del camp anglès per obrir una llibreria. Una idea tan aparentment pacífica, però, desfermarà una oposició que no s’esperava.





